Die neueste Kindertagesstätte im Stadtgebiet, die Kita am Pinienweg, öffnet für Eltern ihre Türen: Wer Interesse an Betreuungsplätzen hat, kann in den nächsten Monaten verschiedene Besichtigungstermine wahrnehmen. Die 100 Betreuungsplätze sollen nach und nach aufgefüllt werden.