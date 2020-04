Was die Jubiläumschronik über den Schützenverein verrät

Ingeln-Oesselse

Verfasst hat die 74 Seiten dicke Chronik Horrido-Pressewart Jürgen Schmidt. Vier Jahre lang hat der 67-Jährige dafür in alten Sitzungsprotokollen, Festschriften und Zeitungsausschnitten gestöbert, mit Zeitzeugen gesprochen, historische Fotos gesichtet und unzählige Akten im Laatzener Stadtarchiv durchgeblättert. „Manche der alten Protokolle musste ich sogar übersetzen lassen, da sie noch in Sütterlin verfasst waren“, berichtet der Ingelner. Herausgekommen ist eine Chronik, die nicht nur die Entstehung des Clubs beschreibt, sondern auch aktuelle Informationen zum Verein und zum Schießsport enthält.

Zur Galerie Der Ingelner Schützenverein ist aus einer Ortswehr entstanden, die im Dorf für Sicherheit sorgen sollte.

Vor allem nachts kam es zu Diebstählen

Entstanden ist der Ingelner Schützenverein aus der bewaffneten Ortswehr, die seit 1919 wegen der unsicheren Lage in Deutschland den Ort vor Plünderungen schützen sollte. So habe im März 1920 eine Schar jugendlicher Burschen aus Gleidingen das Dorf überfallen, um in den Besitz der Waffen der Einwohner zu kommen, heißt es in der Chronik. Vor allem bei Nacht wurden zahlreiche Einbrüche verübt, bei denen alles gestohlen worden ist, was nicht niet- und nagelfest war. Selbst Schweine sollen abgeschlachtet worden sein.

Anzeige

Am 4. Mai 1920 entstand aus der Ortswehr dann die Schützenvereinigung Ingeln, deren Aufgabe es war, bewaffnete Patrouillengänge durchzuführen. Ziel war der „Schutz der Einwohner gegen das Verbrechertum und die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung“, wie es im Gründungsprotokoll heißt. Unentschuldigtes Fehlen wurde nicht geduldet und mit einem Bußgeld von 5 Reichsmark geahndet. Laut Schmidt ist es möglich, dass es schon lange vorher eine Vorläuferorganisation gab. „Darauf deutet eine alte Fahne aus dem Jahr 1855 hin“, sagt der Hobbyhistoriker. Es gebe dazu jedoch keinerlei Unterlagen.

Weitere NP+ Artikel

Horrido Ingeln wird 1952 gegründet

1927 verloren die Ingelner Schützen ihren paramilitärischen Charakter und nannten sich Schützenverein Ingeln. Im Februar 1935 wurde der Verein durch Verfügung des Reichssportführers dem Deutschen Schützenbund angegliedert. Bald wurde dieser jedoch aufgelöst und am 22. April 1938 aus dem Vereinsregister gestrichen. Erst mit der Gründung der Bundesrepublik wurden Schützenvereine wieder zugelassen. 1952 erfolgte dann die Neugründung des Ingelner Schützenvereins unter dem Namen „ Horrido“ Ingeln. Von da an wurden auch wieder Schützenfeste gefeiert – ab 1967 gemeinsam mit den Schützen aus Oesselse.

Trotz der gemeinsamen Schützenfeste halten die Vereine an eigenen Traditionen fest. So ist Ingeln vielleicht der einzige Ort in der Region, in dem bei Schützenfesten regelmäßig die Königsscheiben tanzen: Die Schützen lassen die Scheiben beim Aufhängen seit den Fünfzigerjahren über einen Seilzug zu Walzer- oder Marschmusik hopsen. Ein weiterer Brauch, der in Laatzen ähnlich praktiziert wird, ist das sogenannte Verdonnern beim Schützenfest. Dabei bestraft der Vorsitzende alle Schützen, die beim Ausmarsch nicht ordentlich gekleidet sind. Gezahlt werden muss dafür meist in flüssiger Form von Lüttjen Lagen.

Seit 1971 sind auch Frauen willkommen

Seit 1971 nimmt der Verein auch Frauen auf, seit 1976 gibt es eine Damen-Königskette. 1979 wurde die erste Schülermannschaft mit 15 Mitgliedern gegründet, 1982 ging der Verein eine Patenschaft mit dem Schützenclub Asperg in Baden-Württemberg ein, mit dem bis heute Wettbewerbe ausgetragen und Feste gefeiert werden.

Seine größte Krise seit der Neugründung 1952 erlitt der Verein in den Neunzigerjahren. Als die Eigentümerin des bis dahin genutzten Vereinsraums und Schießstands in der Gaststätte Behrens das Gebäude für den Eigenbedarf benötigte, wurden die Schützen obdachlos. Ein Ersatz ließ sich nur schwer finden. Nach langen Verhandlungen erstand der Verein schließlich vier Container, in denen zuvor Flüchtlinge untergebracht waren, und errichtete daraus das heutige Schützenhaus am Sportplatz.

Schützen haben 2000 Chroniken im Ort verteilt

Um alle Bürger im Ort auf das 100-jährige Bestehen hinzuweisen, haben die Schützen ihre Chronik an rund 2000 Haushalte verteilt. „Damit wollen wir den Menschen im Ort das Schützenwesen nahe bringen und vielleicht auch neue Mitglieder finden“, sagt Autor Schmidt, der selbst seit 2004 in Ingeln lebt. „Das Schreiben der Chronik hat mir großen Spaß gemacht, und ich habe viel über die ältere Geschichte gelernt“, meint der ehemalige Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, der mittlerweile in Rente ist.

Gefeiert werden sollte das 100-jährige Bestehen des Vereins ursprünglich am 9. Mai mit einem Festkonzert des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Harsum und der Proklamation des Jahrhundertkönigs. Wegen der Corona-Pandemie haben die Schützen ihre Feier nun jedoch auf das nächste Jahr verschoben.

Verein hat heute 357 Mitglieder Seit seiner Gründung mit rund 25 Mitgliedern ist der Verein Horrido Ingeln kontinuierlich gewachsen. Heute sind 357 Personen Mitglied, darunter mehr als 30 Kinder und Jugendliche. Neben dem Schützenfest bietet der Verein auch regelmäßig Veranstaltungen für die Bewohner von Ingeln-Oesselse an. Besonders beliebt sind das seit 1996 stattfindende Weinfest im Schützenhaus und das Firmenschießen, bei dem jedes Jahr rund 300 Mitglieder aus anderen Vereinen, Betrieben und Institutionen aus dem Doppeldorf teilnehmen.

Von Stephanie Zerm