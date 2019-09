Seit Sonntag sind 25 Schüler aus Finnland, Rumänien, Schweden, Spanien und den Niederlanden im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogramms zu Gast in Laatzen. In dem internationalen Projekt nehmen sie mit Schülern des Erich-Kästner-Gymnasiums die Themen Müll und Recycling in den Blick.