Laatzen-Mitte

Ein neues Schuljahr unter Pandemiebedingungen hat begonnen und seit Donnerstag sind wieder täglich Tausende Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu ihren Schulen. In der dicht besiedelten Stadt sind zwar die meisten zu Fuß, mit dem Rad oder per Roller unterwegs. Mehrere Hundert aber sind auch auf Busse und Stadtbahnen angewiesen, vor allem um zu den weiterführenden Schulzentren in Laatzen-Mitte zu kommen. Kurz vor Beginn der ersten Stunde gegen 8 Uhr sammelten sich dort und an der Haltestelle Laatzen, dem Drehkreuz für die Ströme Richtung AES und Erich-Kästner-Schulzentrum, Massen an Schülern. An den empfohlenen Mindestabstand war nicht zu denken.

Um halb acht ist es noch halbwegs ruhig an der Kreuzung Erich-Panitz-Straße und Wülferoder Straße. Einzelne Schüler oder auch solche in Zweier- und Dreiergruppen stehen als Fußgänger oder mit ihren Rädern an der Ampel und warten auf Grün. Aus den Stadtbahnen, die bis jetzt gehalten haben, sind stets nur eine Handvoll Fahrgäste ausgestiegen. Das ändert sich schlagartig, als um 7.33 Uhr eine Zwei-Wagen-Bahn der Linie 1 aus Richtung Sarstedt am Bahnsteig hält. Die Türen öffnen sich und Massen strömen heraus. Mehr als 100 Schüler bahnen sich dicht gedrängt als lange, breite Menschenschlange den Weg den Bahnsteig herunter Richtung AES.

Anzeige

Fünf Busse in sieben Minuten

Einige wenige mit Taschen auf dem Rücken und Mundschutz unterm Kinn oder in der Hand gehen auch Richtung Bushaltestelle Wülferoder Straße, die gleich ihre große Zeit des Tages hat und zum morgendlichen Umschlagplatz für Hunderte Fahrgäste wird. Innerhalb von nur sieben Minuten halten dort fünf Busse. Neben denen aus Rethen und Pattensen sind das auch die beiden Busse der 390er Linie, die in Sehnde-Müllingen starten und in einer Verbindung mit nur wenigen Stopps vor allem Schüler aus Ingeln-Oesselse und Gleidingen nach Laatzen-Mitte fahren.

Weitere NP+ Artikel

Umschlagplatz zur Stoßzeit: An der Stadtbahnhaltestelle Laatzen und der nahe liegenden Bushaltestelle steigen gegen 7.40 Uhr innerhalb kurzer Zeit Hunderte Schüler der KGS und des Erich-Kästner-Schulzentrums aus und um. Quelle: Astrid Köhler

Um 7:39 Uhr fährt der erste volle 390er-Bus vor. Die Türen öffnen sich und Dutzende Schüler drängen neben- und nacheinander ins Freie, ziehen sich im Stimmengewirr die Mund-und-Nase-Bedeckung vom Gesicht. Einige werden an der Haltestelle der Wülferoder Straße von Freunden erwartet. Die Umarmung ist innig.

Der zweite 390er, der unmittelbar hinter dem ersten Bus hält, ist nur unwesentlich leerer. Erst als die KGS-Schüler alle ausgestiegen sind, ist wieder Platz. Etwa ein Dutzend Oberschüler und Gymnasiasten, sie alle tragen die vorgeschriebene Maske für Mund und Nase, bleiben noch eine weitere Station sitzen. Nach einer Minute ist der Bus durch den Kreisel gefahren und vor dem Erich-Kästner-Schulzentrum an der Marktstraße angekommen und leert sich gänzlich.

In der 390er Linie, die Schülern aus Ingeln-Oesselse und Gleidingen nach Laatzen-Mitte bringen, ist es nur in der letzten Minute der Fahrt bis zum Erich-Kästner-Schulzentrum an der Marktstraße (Foto) halbwegs leer im Bus – weil eine Haltestelle zuvor die KGS-Schüler ausgestiegen sind. Quelle: Astrid Köhler

Üstra: Sicherheitsabstand in Spitzenzeiten nicht möglich

Alles laufe an diesem ersten Tag nach den Sommerferien nach Fahrplan, bestätigt ein Fahrer. Zusätzliche Busse für die Schülerbeförderungen habe es in Laatzen nicht gegeben. Üstra und Regiobus hatten am Vorabend bereits angekündigt, dass es eng werden könnte: „Obwohl die Verkehrsunternehmen alle verfügbaren Kapazitäten auf die Schiene und Straße bringen, wird es in den Spitzenzeiten nicht möglich sein, durchgehend den empfohlenen Sicherheitsabstand in den Fahrzeugen und an den Haltestellen einzuhalten“

Im dicht besiedelten Laatzen kommen die meisten Kinder gleichwohl mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule, wie hier zum Erich-Kästner-Schulzentrum an der Marktstraße. Quelle: Astrid Köhler

Die Unternehmen appellieren an Eltern, den Kindern Masken mitzugeben und diese auf die Tragepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Haltestellen hinzuweisen. In einem Infobrief haben Üstra, Regiobus und die Region Hannover die Schulen zudem gebeten, die Kinder und Jugendlichen auf die Schutzmaßnahmen im ÖPNV hinzuweisen. Darüber hinaus setzen die Verkehrsunternehmen auf Durchsagen, Anzeigen und Fahrgastfernsehen sowie weitere Aktionen, um über die geltenden Vorgaben und Hygienemaßnahmen aufzuklären.

Von Astrid Köhler