Laatzen

Nach Vodafone baut nun auch die Deutsche Telekom ihr Glasfasernetz in Laatzen massiv aus. Bewohner von Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte und einem Teil von Grasdorf erhalten noch in diesem Jahr schnelle Anschlüsse mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. 2022 soll dann der nächste Abschnitt in Laatzen-Mitte folgen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatten die Telekom und die Stadt Laatzen eine gemeinsame Absichtserklärung zum Glasfaserausbau unterzeichnet. Im November begann das Unternehmen dann mit dem Verlegen der Leitungen. Seitdem sind Techniker und Bauarbeiter im Stadtgebiet unterwegs, um die Kabel zu verlegen. Zwar wird mancherorts das Gehwegpflaster aufgenommen und der Straßenasphalt durchschnitten, größere Beeinträchtigungen soll es jedoch nicht geben: Nach Telekom-Angaben würden überwiegend vorhandene Leerrohre und Kabelkanäle verlegt. „Die Baustellen bleiben hierdurch überschaubar“, teilt das Unternehmen mit. Die Arbeiten sollen im August abgeschlossen sein.

An der Kreuzung Talstraße / Kapellenbrink in Alt-Laatzen werden Glasfaserkabel der Telekom verlegt. Ein Mitarbeiter der Firma Hennigs schneidet die Straße auf. Quelle: Daniel Junker

Haus- und Wohnungsbesitzer müssen sich nun entscheiden, ob sie die Kabel auch in ihren Häusern verlegen lassen wollen. Das Glasfaserkabel endet dann nicht im Verteilerkasten oder im Keller, sondern reicht bis in die Wohnung, so dass die volle Bandbreite von 1 Gigabyte pro Sekunde erreicht werden kann. Das Angebot ist bis zum 31. Mai kostenlos, danach werden Anschlussgebühren von regulär 799,96 Euro fällig. Bedingung ist der Abschluss eines entsprechenden Telekom-Tarifs – dabei muss nach Unternehmensangaben nicht die volle Bandbreite gebucht werden.

Der Aufbau dieser Heimnetze erfolgt parallel zu den Tiefbauarbeiten im Stadtgebiet. Wann die Anschlüsse genau gelegt werden, hängt von der Zustimmung der Eigentümer ab, in Mehrfamilienhäusern gegebenenfalls auf Beschluss der Eigentümerversammlungen.

Zwei Ausbaustufen geplant

Im ersten Schritt will die Telekom rund 9000 Laatzener Haushalte sowie Schulen und Unternehmen anschließen, die sich über zwei Gebiete erstrecken: In Alt-Laatzen betrifft dies praktisch das gesamte Wohngebiet – von der Leinemasch im Westen bis zur Bahnlinie im Osten. In Laatzen-Mitte und einem Teil von Grasdorf geht es um den Bereich zwischen Hildesheimer Straße und Messeschnellweg – von der Würzburger Straße im Norden bis zur Wülferoder Straße im Süden. Angeschlossen werden auch das Wohngebiet Otto-Hahn-Straße/Gutenbergstraße und das Wohngebiet Heidfeld (Bereich Ginsterweg/Heidfeld/Wacholderweg).

2022 soll dann auch das Nördliche Heidfeld mit 2700 weiteren Haushalten folgen – gemeint ist das gesamte Wohngebiet südlich der Wülferoder Straße und östlich der Erich-Panitz-Straße, das unter anderem die Lange Weihe umfasst. Starten soll diese zweite Ausbaustufe voraussichtlich noch in diesem Jahr, abgeschlossen werde sie „nach 2022“, wie Unternehmenssprecherin Stefanie Halle mitteilt. Die ersten Anschlüsse könnten bereits Anfang bis Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen.

Info-Livestream am nächsten Montag

Nähere Infos finden Interessierte im Internet auf www.telekom.de/glasfaser-laatzen. Geplant sind auch zwei Video-Livestreams am 15. März und 3. Mai, jeweils montags ab 19 Uhr, die unter der gleichen Adresse zu finden sind. Dort können Fragen zum Glasfaserausbau in Laatzen gestellt werden.

Mit dem Glasfasernetz erhöht die Telekom ihre Bandbreite noch einmal deutlich. Bislang bietet die Telekom für die allermeisten Laatzener Haushalte VDSL-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 250 MBit/s im Download an, in einzelnen Bereichen sind es nur bis zu 50 oder 100 MBit/s. Per Glasfaser sind künftig 1 Gigabit pro Sekunde im Download und 200 MBit im Upload möglich.

Auch Vodafone nutzt bereits Glasfaser

Zurzeit bietet in Laatzen lediglich Vodafone solche Geschwindigkeiten über sein Kabelnetz an. Das Unternehmen hat sein Kabel-Glasfasernetz seit 2018 massiv ausgebaut und 19.000 Haushalte in allen Laatzener Ortsteilen angeschlossen. Die Bandbreite beträgt bis zu ein Gigabit pro Sekunde im Download und 50 Megabit pro Sekunde im Upload. „Mittelfristig werden wir die Upload-Geschwindigkeit auf 100 Mbit/s verdoppeln“, teilt Vodafone auf Anfrage mit.

Der hannoversche Anbieter htp plant derzeit keinen Glasfaserausbau in Laatzen. Die bestehenden VDSL-Anschlüsse betragen nach eigenen Angaben bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 MBit/s im Upload. Die tatsächliche Geschwindigkeit sei allerdings abhängig von der sogenannten letzten Meile, der Kupferleitungs-Strecke zwischen Verteiler und Haus. Dabei gilt die Faustregel: Je länger die Distanz, desto geringer die Bandbreite.

Von Johannes Dorndorf