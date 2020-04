Ein Spaziergang in der Leinemasch endete für eine 57-jährige Hundehalterin aus Laatzen mit einem Schock: Auf dem Rückweg durch Grasdorf wurde ihr Zwergschnauzer von einem anderen Hund, einem Akita Inu, totgebissen. Das ist ein japanischer Jagdhund. Das Veterinäramt hat der Halterin des attackierenden Tiers Auflagen erteilt.

Die Hundeattacke erfolgte in der Nähe des Nahkauf-Markts am Neuen Schlag in Grasdorf. Quelle: Johannes Dorndorf