Laatzen-Mitte

Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Montag zu einer verqualmten Wohnung an die Pestalozzistraße gerufen worden. Dort hatte eine 51-jährige Frau den Backofen ihres Elektroherdes eingeschaltet, Essen in einer Schale hineingestellt – und war dann eingeschlafen. Als der Feueralarm gegen 20.45 Uhr auslöste, zogen bereits Qualmwolken durch die Küche und weiter in die Wohnung.

Die Einsatzkräfte holten mit Atemschutzgeräten die angebrannte Schale samt Einschubrost ins Freie und ließen sie dort abkühlen. „Die stark verrauchte Wohnung wurde von den Helfern anschließend gelüftet“, berichtet Feuerwehrsprecher Thorsten Niedrig. Die 51-jährige Mieterin der Wohnung sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht waren, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie eine Rauchgasvergiftung erlitten hat.

Schon drei bis vier Atemzüge in einer verqualmten Wohnung können Experten zufolge tödlich sein, wobei zunächst die Ohnmacht und dann bei weiter ausbleibender Hilfe die Vergiftung droht.

31 Feuerwehrleute sind im Einsatz

Der Löschzug der Ortsfeuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 31 Helfern im Einsatz. Auch ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei waren vor Ort. Nach etwa 30 Minuten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Deren Angaben zufolge sind weder weitere Verletzte zu beklagen noch entstand Gebäudeschaden.

Weitere Polizeimeldungen

Von Astrid Köhler