Sie sind possierlich anzusehen und haben eine immensen Nutzen für die Landschaftspflege: Mehrere hundert Schafe grasen seit zwei Wochen in Laatzen. In der ersten Zeit standen und liefen sie auf den Wiesen rund um den Steinbrink in Alt-Laatzen, aber am Sonnabend sind sie an die Leinerandstraße umgezogen. Dort werden sie etwa eine Woche lang zu sehen sein und das Gras kurzhalten. Für Familien ist dies allemal einen Ausflug wert. „Die Tiere werden zur Pflege der Wiesen eingesetzt, und die Kinder erfreuen sich daran“, sagt Schäferin Martina Berger. Ab Mitte September grasen die Schafe dann für mehrere Wochen in der Leinemasch.

„Schafe fressen, was andere Tiere übrig lassen“

Eick von Ruschkowski, Nabu-Mitglied und früherer Vorsitzender des Laatzener Ortsvereins, ist über den Besuch der Tiere hocherfreut: „Schafe fressen, was andere Tiere auf den Wiesen übrig lassen oder was bei der Maht stehen bleibt.“ Leider werde die Leinemasch nicht mehr grundsätzlich extensiv beweidet, auch nicht von Schafen und Rindern. Dabei sei dies sowohl die perfekte Form der Pflege für Wiesen und Weiden als auch ein wichtiger Beitrag gegen das Insektensterben. „Insekten legen ihre Eier in den Tierkot, daraus schlüpfen dann Larven“, erklärt von Ruschkowski. Die Insekten wiederum sind eine wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere, insbesondere für Wasservögel.

Tiere mit Erlebniswert: Die Schafsherde in Laatzen. Quelle: Daniel Junker

Schafe und andere Weidetiere brächten nicht nur einen biologischen Nutzen, sondern einen hohen Erlebniswert. „Deshalb sollte man die Leinemasch öfter mal beweiden lassen“, wünscht sich von Ruschkowski. Leider sei das für die meisten Landwirte aber wirtschaftlich nicht attraktiv.

Von Daniel Junker