Zwei Remondis-Mitarbeiter sind am Montag bei der wöchentlichen Gelbe-Sack-Abfuhr in Laatzen verletzt worden. Am Morgen erlitt ein 32-Jähriger eine tiefe Schnittwunde durch einen scharfkantigen Dosendeckel. Am Nachmittag verletzte sich ein weiterer Mitarbeiter an einer falsch entsorgten Spritze in Rethen.