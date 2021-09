Gleidingen

Was lange währt kann nicht nur endlich gut, sondern auch richtig teuer werden. Im Falle des Treffs Alte Schule in Gleidingen betrifft dies den seit 2018 geplanten zweiten Bauabschnitt. Die Stadt Laatzen hatte jüngst ein Büro damit beauftragt, den Umfang der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in dem denkmalgeschützten Gebäude zu untersuchen, in dem in den vergangenen Jahren schon diverse Mängel wie Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind. Dem der Stadt seit Kurzem vorliegenden Ergebnis nach ist der Sanierungsbedarf jedoch größer als angenommen. Sieben teils sehr umfangreiche Maßnahmen hat das Büro Butz und Wölbern Planungsgesellschaft definiert – mit einem Gesamtvolumen von geschätzt 1,1 Millionen Euro.

Noch vor drei Jahren war die Stadt von einer verhältnismäßig einfachen Sanierung der Räume des Generationentreffs ausgegangen. Unter anderem sollten der wellige Fußboden im großen Gemeinschaftsraum erneuert, der frühere Haupteingang auf der Südseite barrierefrei hergerichtet sowie die Teeküche, Decken und haustechnische Anlage samt Beleuchtung erneuert werden. 180.000 Euro sollten die Sanierung ersten Schätzungen zufolge kosten, wobei sich diese an den Kosten des ersten Bauabschnitts orientierten. Dieses Geld würde den neuesten Untersuchungen zufolge aber nur noch für einen Bruchteil der wirklich nötigen Maßnahmen reichen.

Allein für die Sanierung der Dachhaut auf den drei Gebäudeteilen bis einschließlich der Scheune hat das mit der Vorplanung beauftragte Büro 160.000 Euro veranschlagt. Dass diese zwingend erforderlich ist, um Wasser und Tiere verlässlich abzuhalten, sei erst beim Einbau der neuen Fluchttreppe entdeckt worden, teilte die Stadt in einer Beschlussvorlage für die städtischen Gremien mit. Für die Sanierung und den Umbau des Generationentreffs im Hauptgebäude sind nun knapp 394.000 Euro veranschlagt, für die Arbeiten im Treppenhaus vom Unter- bis zum Obergeschoss rund 95.000 Euro und für die WC-Anlage im Zwischentrakt etwa 43.000 Euro.

Die genannten Maßnahmen sollten parallel und als erstes ab dem Jahr 2023 ausgeführt werden, teilte Fachbereichsleiter Thomas Schrader mit. Das zweite Maßnahmenpaket – die Ertüchtigung der Baukonstruktion für Ausbauen im Haupthaus (130.000 Euro) und in dem Zwischentrakt (150.000 Euro), der von der Heimatstube als Ausstellungsraum genutzt wird, sowie für die Außenanlagen (121.000 Euro) – könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt ab 2024 realisiert werden.

Stadt könnte allein auf Kosten sitzen bleiben

Der Knackpunkt: Für den Erhalt und die Sanierung von Denkmälern wie der Alten Schule in Gleidingen kann das Land zwar auf Antrag Zuwendungen gewähren. „Einen Rechtsanspruch auf Förderung besteht allerdings nicht“, so Schrader. Die Entscheidung erfolge nach pflichtgemäßem Ermessen und nach der Haushaltslage. Wenn es schlecht läuft für Laatzen, könnte die Stadt also allein auf den Kosten sitzen bleiben. Was ebenfalls zu bedenken ist: Während der Bauzeit bleibt der Treff fünf bis acht Monate lang gesperrt. Genutzt wird das Gebäude unter anderem von AWO und Rotem Kreuz, mehreren PC-Gruppen, der BSV Schachgruppe, dem Seniorenbeirat und der Heimatstube.

Im Ortsrat Gleidingen, der sich diese Woche als erstes Gremium mit der Beschlussvorlage zum Sanierungsumfang, dem Zeitplan sowie den erforderlichen Haushaltsmitteln für die nächsten beschäftigte, stießen die Pläne auf Wohlwollen. Es sei schön, wenn es endlich losgehe und nicht mehr befürchtet werden müsse, dass die Fußböden brechen. Die gegensätzlichen Wünsche aus den Reihen des Ortsrates – Peter Jeßberger (CDU) sprach sich für schallschluckende Decken, Werner Kräft (SPD) als Chorsänger für eine an der Musik orientierten Akustik im dortigen Übungsraum aus – kommentierte Fachbereichsleiter Jürgen Pagels wie folgt: „Wir haben mit allen Nutzen abgestimmt, wie wir die räumliche Gestaltung durchführen wollen.“

Von Astrid Köhler