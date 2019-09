Rethen

Der Fahrer eines Geländewagens hat am Mittwochabend in Rethen einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen, so dass dieser schwer stürzte. Nach Angaben der Polizei wollte der 29-Jährige mit seinem Mercedes-SUV gegen 20.10 Uhr aus der Braunschweiger Straße auf die Hildesheimer Straße abbiegen. Dabei übers...