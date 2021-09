Laatzen

Im Rat der Stadt stehen die Zeichen erneut auf Rot-rot-grün: Die Laatzener SPD hat als sich erste der Parteien im Rat zur künftigen Gruppenbildung geäußert. Demnach wollen die Sozialdemokraten ihre Zusammenarbeit mit Grünen und Linken fortsetzen. Darauf hat sich der SPD-Ortsvereinsvorstand am Mittwoch verständigt, der diese Empfehlung auch den Abteilungen mit Blick auf die Ortsräte ausspricht. „Die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre hat nicht zuletzt durch das klare Wählervotum am Sonntag eine deutliche Bestätigung erfahren“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz.

SPD will auch Linke wieder ins Boot holen

Rechnerisch könnten SPD und Grüne im neuen Rat diesmal auch allein eine Mehrheit bilden. Dennoch will die SPD erneut auch die Linke mit ins Boot holen. „Die Linken haben sich in den vergangenen Jahren als verlässliche Partner erwiesen. Diese Partnerschaft wollen wir auch in Zukunft fortführen“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert.

Dass die SPD auch bei eigenen Mehrheiten gerne weitere Partner sucht, hatte sich schon in der Vergangenheit gezeigt. So bilden die Sozialdemokraten mit den Grünen bereits seit den Neunzigerjahren eine gemeinsame Ratsgruppe – und dies, obwohl sie von 2006 bis 2011 eine absolute Mehrheit der Ratssitze innehatten. Zietz begründet dies mit der langjährigen Zusammenarbeit. „Zu den Grünen hat sich über die vergangenen Jahre neben allen inhaltlichen Schnittmengen auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.“

Bei der Kommunalwahl am Sonntag hatte die SPD 15 Sitze errungen, die Grünen 7 Sitze und die Linke 2 Sitze. SPD und Grüne haben zusammen 22 Sitze, Rot-rot-grün 24 Sitze im neuen Rat. Für eine Mehrheit im Rat sind 21 Sitze notwendig.

Von Johannes Dorndorf