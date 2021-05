Laatzens Sozialdemokraten haben ihr Programm für die Kommunalwahl am 12. September ausgearbeitet. Zu den Schwerpunkten zählt die SPD die Themen Digitalisierung, Ökologie und Wohnen.

Die SPD will mehr sozialen Wohnungsbau, eine bessere Digitalausstattung in Schulen und mehr Grün auf den Parkplätzen am Leine-Center. Quelle: Johannes Dorndorf (2)/Marijan Murat