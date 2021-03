Laatzen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete kann bei der Wahl im September mit breiter Zustimmung der Parteibasis antreten. Bei der Urwahl zur Nominierung kam der Laatzener auf einen Stimmenanteil von 98,08 Prozent. Miersch war der einzige Bewerber im Wahlkreis 47, der die Kommunen Seelze, Barsinghausen, Wennigsen, Springe, Gehrden, Ronnenberg, Hemmingen, Pattensen, Laatzen, Sehnde, Lehrte und Uetze umfasst.

Wegen der Pandemie hatten die Sozialdemokraten erstmals per Briefwahl statt per Delegiertenversammlung über die Nominierung für die Bundestagswahl am 26. September entschieden. Auf Miersch entfielen 1381 von 1408 der abgegebenen Stimmen. Er kam damit auf das beste Ergebnis aller Bewerber, die in den vier Wahlkreisen in der Region Hannover für die SPD angetreten sind. „Dieses Ergebnis ist umwerfend. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis und gibt mir enorm viel Kraft für die nächsten Monate“, sagte der Laatzener nach der Auszählung am Freitagabend. Miersch ist seit 2005 Mitglied des Bundestags und hat bislang immer das Direktmandat in seinem Wahlkreis errungen.

Von Johannes Dorndorf