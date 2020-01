SPD-Ortsverein ehrt Friedrich Offensand und weitere langjährige Mitglieder

Alt-Laatzen

Als Friedrich Offensand 1955 in die SPD eintrat, war Deutschland noch geteilt, Herbert Wehner erst seit Kurzem Bundestagsabgeordneter, und in Niedersachsen gewannen die Sozialdemokraten mit 35,2 Prozent die Landtagswahlen. 65 Jahre ist dies nun her, und auch wenn sich seitdem viel verändert hat, seiner Partei blieb Offensand stets treu. Beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Laatzen wurde er mit sieben weiteren Mitgliedern geehrt.

Laatzener SPD blickt mutig in die Zukunft

„Wir könnten viel über die Partei und ihren aktuellen Zustand reden“, sagte der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz. Beim Empfang sei darauf aber bewusst verzichtet worden. Die Landtagsabgeordnete Silke Lesemann ging nur kurz darauf ein, dass es nach den vergangenen Wahlen und jüngsten Umfrageergebnissen schwer sei für die SPD. Gleichwohl blickten die Sozialdemokraten mutig in die Zukunft und forderten ihre Mitglieder auf, sich zu engagieren.

Ortsverein zählt 360 Mitglieder

Am Sonnabend stand nun aber zunächst das Beisammensein im Fokus. Von den rund 360 Mitgliedern des Ortsvereins kamen etwa 50 in die Gaststätte TAL in Alt-Laatzen. Geehrt wurden außer dem inzwischen in Rethen wohnenden Offensand noch Michael Kloss, Thorsten Jeglinski und Lieselotte Pollack für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft. Renate Schmidt und die ehemalige Lokalpolitikerin Petra Herrmann, die im Herbst ihr Mandat für Rat und Ortsrat zurückgegeben hatte, erhielten Auszeichnungen für 25 Jahre und Ratsmitglied Ali Reza Sakhizada die obligatorischen Blumen, eine Anstecknadel und Urkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft in der SPD.

Marianne Neumann hat ihr Parteibuch seit 50 Jahren. Da sie verhindert war, wollen Zietz und der Ortsverein die Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

2019 wurden Rolf Hacker und Gitta Wüstenhöf für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt. Aktuell gibt es im Bereich des Ortvereins Laatzen niemanden, der noch länger in der SPD ist.

Von Astrid Köhler