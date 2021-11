Laatzen

 Die Laune bei der Vertragsunterzeichnung im Stadthaus hätte am Mittwoch kaum besser sein können. „Wir hatten von Anfang an ein sehr vertrauensvolles Verhältnis“, berichtete die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert über die Gespräche der vergangenen Wochen. „Wir haben sehr vernünftig gearbeitet“, ergänzte Grünen-Fraktionschef Thomas Weber. Zwar hätten SPD, Grüne und Linke schon in den vergangenen Jahren miteinander kooperiert, im Rat gab es mit der Wahl jedoch eine Umbesetzungen, so dass die personelle Konstellation eine neue ist. Allein bei den Grünen sind fünf der sieben Fraktionsmitglieder neu dabei.

In den grundsätzlichen Zielen sind sich die drei Fraktionen unterdessen ohnehin einig, wie Vertreter aller drei Fraktionen am Mittwoch betonten. Dazu zählen die Verbesserung der Wohnraumsituation und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums genauso wie die Bekämpfung von Kinderarmut, die Weichenstellungen für Klimaneutralität und der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Allerdings gebe es beim Weg dahin noch unterschiedliche Auffassungen, erläuterte Rehmert – etwa zu den Themen Wohnungsbau und erneuerbare Energien. „Wir haben vereinbart, eine zeitlich strukturierte Agenda bis März zu entwickeln.“ Darin sollen die Ziele und die zeitlichen Prioritäten konkretisiert werden.

Inhaltlich hat sich die Mehrheitsgruppe auf folgende Positionen verständigt:

Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Der Klimaschutz zählt neben der Sozialpolitik zu den zentralen Zielen der Bündnispartner. SPD, Grüne und Linke haben vereinbart, bis zur Mitte der Wahlperiode Strategien und Maßnahmen zu erarbeiten. Grundlage dafür sind die Wahlprogramme der Parteien, die in einigen Punkten allerdings noch differieren. So hatten die Grünen beispielsweise gefordert, in Bebauungsplänen Solarflächen für Neubauten vorzuschreiben, wo dies möglich ist – bei der SPD fehlt der Punkt. Stattdessen haben sich die Fraktionen nun darauf verständigt, zunächst die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene abzuwarten, wie Grünen-Fraktionschef Thomas Weber erläuterte. Einig sind sich die Partner darin, dass der Kommune eine Vorbildfunktion zukommt und man eine stärkere Lenkungswirkung erreichen möchte.

Verkehr: Auch hier liest sich die Vereinbarung weicher als das Grünen-Wahlprogramm: Hatten die Grünen dort die Fortsetzung der Veloroute 8 bis nach Laatzen-Mitte gefordert, heißt es nun: „Die Verlängerung der Veloroute nach Laatzen-Mitte und nach Grasdorf, ebenso wie die mittelfristige Einrichtung eines Radschnellwegs als Alternative, werden wir prüfen.“ Ziel sei es, „alle Bevölkerungsgruppen zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsformen zu ermuntern“. Und weiter: „Wir werden den bestehenden Verkehrsraum bedarfsgerecht neugestalten und Laatzen mit einer hochwertigen und lückenlosen Radverkehrsinfrastruktur ausstatten.“ Eine große Rolle soll dabei das Thema Sicherheit spielen, insbesondere für Radfahrer. „Dazu gehört, die verschiedenen Verkehrsträger weitgehend zu trennen.“ Die Koalitionäre machen auch Zugeständnisse an Autofahrer: „Laatzen muss als bedeutender Aus- und Einpendler- sowie Einzelhandelsstandort auch für den motorisierten Individualverkehr erreichbar bleiben.“ Voranbringen will die Ratsgruppe zudem die Stadtbahnanbindung zum Kronsberg und den Ausbau von Ladepunkten für E-Fahrzeuge.

Soziales, Gesellschaft und Bildung: Die größten Überschneidungen haben SPD, Grüne und Linke nach eigenem Bekunden im Sozialbereich. Zu den zentralen Zielen zählen die Fraktionen etwa die Bekämpfung von Kinderarmut und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Das Netzwerk für Flüchtlinge soll weiterhin unterstützt, der Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöht werden, das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung einschließlich des Ausbaus außerschulischer Lernorte weiter gefördert werden.

Wohnen: Auf die Fahnen geschrieben hat sich die Ratsgruppe die Verbesserung der Wohnraumsituation und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Bei der Frage, wie hoch der Anteil an Sozialwohnungen bei Neubauten künftig liegen soll, konnten sich die Parteien noch nicht verständigen. Stattdessen heißt es: „Eine Sozialquote von mindestens 25 Prozent und die Prüfung höherer Quoten wird angestrebt.“ Die Linke hatte mehr gefordert, wie deren Partei- und Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen erläuterte.

Bürgerbeteiligung: SPD, Grüne und Linke wünschen sich eine „stärkere Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen an den kommunalpolitischen Gremien und Entscheidungen“, heißt es in der Vereinbarung etwas unkonkret.

Digitalisierung: Dass sich Laatzen hier bessern muss, darin sind sich alle Fraktionen einig. Angekündigt wird der Ausbau digitaler Infrastrukturen und die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.

Feuerwerk und Sonstiges: Gesprochen wurde auch über viele Einzelpunkte, etwa der Grünen-Forderung nach einem böllerfreien Laatzen (“Lichtshow statt Feuerwerk“). In der Gruppenvereinbarung heißt es nun: „Die Einschränkungen sollen zeitlich und räumlich definiert werden, zielführend wäre auch ein weitgehender Ersatz durch eine zentrale Veranstaltung.“

Personalien: Auch hinsichtlich der zu besetzenden Ämter hat sich die neue Ratsgruppe geeinigt. SPD und Grüne stellen mit Ernesto Nebot und Regina Asendorf jeweils einen der stellvertretenden Bürgermeister. Beim Ratsvorsitz gibt es eine Überraschung: Ihn soll Friederike Otte übernehmen und die Nachfolge von Bernd Stuckenberg annehmen. Die pensionierte Lehrerin hatte bis vor zehn Jahren der SPD-Ratsfraktion angehört und in diesem Jahr erstmals wieder für den Rat kandidiert. Ausschlaggebend für die Entscheidung war dabei auch, dass eines der wichtigsten Ämter der Stadt mit einer Frau besetzt werden sollte. Otte wäre die erste Frau auf dieser Position. Im wichtigen Verwaltungsausschuss erhalten die Sozialdemokraten vier Sitze, die Grünen zwei Sitze.

