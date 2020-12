Der vermeintliche Fund einer Granate hat am Dienstagnachmittag zur Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Laatzen und Hildesheim geführt. Kurz nach 17 Uhr folgte die Entwarnung.

Polizeibeamte haben den Feldweg an der Bahntrasse bei Gleidingen in Höhe der Straße Am Meyerkamp gesperrt. Quelle: Stephanie Zerm