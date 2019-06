Wer von Rethen aus mit der S-Bahn fahren will, muss sich von Dienstag an auf neue Fahrzeiten einstellen. Die Züge in Richtung Hannover rollen dann zumeist schon drei Minuten früher los, die in Richtung Hildesheim erst sechs Minuten später. So werden mitunter auch Anschlusszüge verpasst.