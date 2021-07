Laatzen-Mitte

In der aktuellen Wahlperiode bis zum Jahr 2022 wird es auf Landesebene voraussichtlich keinen Vorstoß der SPD/CDU-Regierungskoalition zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Niedersachsen mehr geben. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann am Sonnabend auf dem Platz vor dem Rathaus in Laatzen mit. Er war Gast einer Veranstaltung des Vereins Forum 2014, der sich für die landesweite Abschaffung der Strabs einsetzt. „Die SPD-Fraktion ist dagegen und auch in der CDU-Fraktion gibt es zurzeit keine Mehrheit dafür“, sagte Fredermann zu den rund 40 Besuchern.

Vertreter der Fraktionen von SPD und Bündnisgrünen hatten sich für die Veranstaltung entschuldigt, aber schriftliche Stellungnahmen mitgeteilt. Beide Fraktionen sprechen sich dafür aus, die Entscheidung über die Strabs weiterhin den Kommunen zu überlassen, da sie die spezifischen Herausforderungen vor Ort am besten kennen. Die Stadt Laatzen hatte entschieden, die Strabs abzuschaffen. Die Entscheidung wurde jedoch von der Kommunalaufsicht kassiert. Die Gerichtsverfahren dazu dauern noch an.

FDP und Bund der Steuerzahler für Absetzung der Strabs

Für den FDP-Landtagsabgeordneten Hermann Grupe ist die Strabs aus mehreren Gründen ungerecht. Zum Beispiel müssten Eckhausbewohner zuweilen zweifach für die Sanierung von Straßen zahlen. „Das Land sollte den Kommunen die Verpflichtung wegnehmen, den Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen“, sagte er unter dem Applaus der Zuhörer.

Auch der Bund der Steuerzahler fordert die Abschaffung der Strabs. Vertreter Jan Vermöhlen kritisierte unter anderem, dass Bürger an der Entscheidung über den Ausbaustandard der Straßen nicht beteiligt würden. Von der Art des Ausbaus hängt es ab, ob und in welcher Höhe Gebühren eingezogen werden.

Der Verein Forum 2014 will sich weiterhin für die Abschaffung der Strabs einsetzen, kündigte der Vorsitzende Rainer Schumann an. „Straßen werden von allen genutzt, aber zahlen sollen bei der Sanierung kommunaler Straßen nur die Anlieger. Das ist ungerecht, unsozial und teilweise existenzbedrohend“, sagte er.

Von Tobias Lehmann