Die Einkäufe gleich selbst am Regal scannen und an der Kasse nur noch kurz die Gesamtsumme zahlen? Das ist ab sofort im Rewe-Markt im Laatzener Leine-Center möglich. Wir haben das neue System getestet.

Rewe-Markt im Leine-Center bietet jetzt Handscanner zum Einkaufen an

