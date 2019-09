Rettet den Star: Laatzener pflanzen Vogelgarten auf Brachfläche an

Grasdorf

Immer wieder schlägt Kasimir Gajewski mit der Spitzhacke in den harten Boden. Das ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Doch es geht nicht anders. Ohne Löcher können keine Sträucher gepflanzt werden. Also macht er weiter. Schließlich gilt es, den Star und andere Vögel zu retten.

Rund 20 Laatzener haben am Sonnabend auf einem rund 120 Quadratmeter großen Hanggrundstück gemeinsam mit Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen einen sogenannten Starengarten angelegt. Dazu haben sie auf einer ehemals verwilderten Fläche des Kleingärtnervereins Grasdorf in der Kolonie Auf der Lieth fast 30 Sträucher und sieben Bäume gepflanzt, darunter Kulturbirnen, Vogelkirschen und Vogelbeeren sowie Sanddorn, Schneeball, schwarzer Holunder und roter Hartriegel.

Pflanzen sind Nahrungsquelle für die Stare

„Die Pflanzen dienen dem Star und anderen Vögeln als Nahrungsquelle“, erläuterte Schmidt. Denn aufgrund zunehmender Monokulturen, des Einsatzes von Insektiziden und Netzen zum Schutz von Obstbäumen finden viele Singvögel immer weniger Nahrung. Der Bestand des Stares hat in den vergangenen Jahren so stark abgenommen, dass er inzwischen auf der Roten Liste der im Bestand gefährdeten Brutvögel steht. Daher hat der Nabu Laatzen das Projekt Rettet den Star! ins Leben gerufen und dazu gleich mehrere Projekte gestartet, um die Not der Vögel etwas zu lindern.

Der Bau des Starengartens ist eine der letzten Projektaktionen in diesem Jahr. Quelle: Stephanie Zerm

Der Bau des Starengartens am Sonnabend war die letzte der Aktionen für dieses Jahr. Insgesamt haben rund 20 Laatzener von morgens um 8.30 Uhr bis in den Nachmittag gebuddelt und gepflanzt. Zuletzt haben sie auch noch Stauden und Frühblüher wie Phlox, Schafgarbe und Buschwindröschen für Insekten gepflanzt.

Nabu will noch einmal Stare kartieren

„Wir haben bemerkt, dass die Zahl der Vögel in den vergangenen Jahren abgenommen hat“, sagt Elke Fleischer, Obfrau des Kleingärtnervereins Grasdorf. „Daher unterstützen wir die Aktion.“ In der Kleingartenkolonie werde Vogelschutz großgeschrieben. „Viele haben ihre Parzellen ohnehin schon so angelegt, dass Vögel auch genug Futter finden“, berichtet Fleischer. Die Fläche, die die Naturfreunde am Sonnabend beackert haben, habe jedoch brach gelegen und sei zugewuchert gewesen.

Mit dem Anlegen des Gartens endet die Aktion Rettet den Star! Quelle: Stephanie Zerm

Finanziert wurde die Aktion ebenso wie die anderen, die der Nabu in diesem Jahr zum Schutz der Stare ausgerichtet hat, von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Obwohl die Aktion Rettet den Star! nun ausgelaufen ist, will Sabrina Schmidt sich dennoch weiter für den Schutz der Tiere einsetzen. „Wir wollen im nächsten Jahr noch einmal eine Staren-Kartierung in Laatzen machen und Bürger außerdem weiter über Stare informieren.“

