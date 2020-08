Rethen

Hat er giftige Rauchgase eingeatmet, nachdem in seiner Küche ein Holzbrett auf dem eingeschalteten Herd zu qualmen anfing? Der 30-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Asternstraße ist am späten Montagabend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem die Ortsfeuerwehr Rethen ihn aus seiner verqualmten Wohnung gerettet hatte.

Der nach Polizeiangaben alkoholisierte Mann – bei ihm wurde später ein Alkoholwert von 2,44 Promille gemessen – hatte offenbar weder den Qualm bemerkt, noch den piependen Rauchmelder gehört. Auch als die gegen 22.55 Uhr alarmierten Rettungskräfte vor seiner Tür standen, reagierte er nicht. Die Helfer mussten die Wohnungstür deshalb gewaltsam öffnen, um das glimmende Holzbrett vom Herd zu nehmen und den Mann herauszuholen. Das Team eines Rettungsdienstes kümmerte sich anschließend um ihn.

Anzeige

Auch die übrigen Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses verließen vorsorglich das Gebäude, das von der Feuerwehr anschließend gelüftet und auf schädliche Gase überprüft wurde. Sie konnten kurze Zeit später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Weitere NP+ Artikel

Drei weitere Feuerwehreinsätze in Pflegeheim

Zwischen Montag, 4.55 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Rethen außerdem noch zu drei weiteren Einsätzen gerufen, allesamt im Wohnpark Rethen an der Dr.-Alex-Schönberg-Straße. Dort löste die Brandmeldeanlage aus, allerdings ohne erkennbaren Grund. Vermutet wird vielmehr ein technischer Defekt. Nachdem die Helfer die Anlage zurückgestellt hatten, konnten sie wieder abfahren.

Von Astrid Köhler