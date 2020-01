Rethener ist Vize-Weltmeister im Line-Dance

Rethen

Großer Erfolg für einen Rethener Tänzer: Bei der Weltmeisterschaft im Country- und Westerntanz in Kalkar am Niederrhein hat sich Rüdiger Jüstel in der Altersklasse Classic Novice Gold auf den zweiten Platz getanzt. Der 66-Jährige darf sich nun Vizeweltmeister nennen. Mit seinen beiden schärfsten Konkurrenten aus der Schweiz und Deutschland gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wir haben uns im Laufe des Jahres schon harte Wettkämpfe geliefert und waren im Wechsel immer Erster, Zweiter und Dritter“, berichtet der Tänzer des TSV Rethen.

Jüstel patzt ausgerechnet beim Lieblingstanz

Im Laufe des fünftägigen Wettbewerbs der World Country Dance Federation Ende Dezember mussten die Teilnehmer sechs verschiedene Tänze hintereinander absolvieren. „Die Polka am Anfang lief ganz gut“, sagt Jüstel. Beim folgenden West-Coast-Swing habe er aber einen großen Patzer gehabt und sei deshalb nur Dritter geworden. „Dabei ist das eigentlich mein Lieblingstanz. Dieser Patzer hat mich wahrscheinlich die WM gekostet“, sagt der Rethener geärgert. Den anschließenden Walzer habe er hingegen gewonnen – zu seiner eigenen Verwunderung, „denn über das Jahr war das immer mein schlechtester Tanz“. Beim Bühnentanz Novelty tanzte Jüstel im silbernen Anzug und wurde Zweiter, beim Straßentanz Funky Dritter. Die relativ schlechte Wertung im Cha-Cha-Cha wurde – wie nach den Regeln üblich – gestrichen.

Auch abseits der Tanzfläche sei der Wettbewerb anstrengend gewesen. „Zwischen jedem Tanz haben wir nur sechs bis acht Minuten Zeit, um uns umzuziehen“, sagt der 66-Jährige, der als ältester Tänzer seiner Klasse an den Start ging. Die Teilnehmer müssten jeweils ein „dem Charakter des Tanzes entsprechendes“ Outfit tragen.

400 Tänzer aus 32 Nationen sind dabei

Von der Atmosphäre im nordrhein-westfälischen Kalkar schwärmt Jüstel noch immer. „Die Eröffnungsfeier hatte echten Olympia-Charakter.“ Etwa 400 Tänzer aus 32 Nationen seien mit wehenden Fahnen in die Halle eingelaufen. Dazu wurden die jeweiligen Nationalhymnen angespielt. „Das war schon ein tolles Gefühl.“ Für die Weltmeisterschaft habe er sich aufgrund der Erfolge bei anderen Turnieren qualifiziert. „Man muss bei mindestens drei internationalen Wettkämpfen unter die ersten drei kommen.“ Bei seiner ersten WM-Teilnahme ein Jahr zuvor war er im Wunderland Kalkar noch Vierter geworden.

Jüstels Schülerin erreicht Gold

Jüstels Tanzschülerin Dagmar Raddatz, die für den TSV Goltern an den Start ging, war sogar noch erfolgreicher als ihr Lehrer: Sie ist Weltmeisterin im Line-Dance – bereits zum zweiten Mal in Folge. „Im vergangenen Jahr war sie noch in der untersten Klasse an den Start gegangen“, berichtet Jüstel. Nun habe sie den Titel in der höchsten Klasse Novice abgeräumt.

Urkunde und Medaille belegen das hervorragende Ergebnis von Rüdiger Jüstel. Quelle: privat

Von Daniel Junker