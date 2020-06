Rethener Pastor hält sonntags Kurzgottesdienste in Privatgärten

Rethen

Krise bedeutet Veränderung. Die Umstände und Folgen der Corona-Pandemie hat die evangelische St.-Petri-Gemeinde in Rethen nachdenken und Ideen entwickeln lassen. Da die bekannten Gottesdienste wegen der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen nur mit großem Aufwand für wenige Menschen möglich wären und aus diesem Grund gar nicht erst angeboten werden, gibt es alternativ zwei neue Formate. Ab Freitag, 5. Juni, 18 Uhr, wird wöchentlich eine Andacht vor der Kirche gefeiert, und sonntags gibt es jeweils drei Gartengottesdienste bei Privatleuten.

„Gerade ältere und kranke Menschen mussten in den vergangenen Wochen auf vieles verzichten und zu Hause bleiben“, sagt Pastor Jens Wening. Speziell jene, die keine Gelegenheit haben, zu einem der eh nur reduziert angebotenen Gottesdienste zu fahren, will er sonntags mit Kreuz, Kerze und bei Bedarf auch Klapptisch besuchen. „Ich komme überall dorthin, wo genügend Platz einen sicheren Abstand ermöglicht“, so Wening, der von einer Fernsehreportage über einer Pastorin in Hessen inspiziert wurde. Alles sei so schlicht und klar. „Die Leute können nicht kommen, aber ich bin mobil, und der Aufwand ist überschaubar.“

Anzeige

„Zaungäste sind ausdrücklich erwünscht“

Die etwa halbstündigen Gottesdienste mit Liedern, Gebeten, kurzer Predigt, Segen und musikalischem Nachspiel sind fast überall an der frischen Luft möglich: im Garten, auf der Terrasse oder auch dem Weg zum Haus. Lediglich ein Stuhl für den Pastor und ein Tisch für den Altar sollten bereitstehen – alles andere wird mitgebracht. „Zaungäste und Zuschauer von umliegenden Balkonen sind ausdrücklich erwünscht.“

Weitere NP+ Artikel

„Eine wunderschöne Erfahrung“: Pastor Jens Wening von St. Petri hat am Pfingstsonntag seinen ersten Gartengottesdienst gehalten. Quelle: privat

Die ersten drei Termine hatte Wening schon am Pfingstsonntag. „Als Test“, wie der Pastor betont. „Es war eine wunderschöne Erfahrung.“ Trotz des Sicherheitsabstandes sei große emotionale Nähe entstanden sowie Erleichterung und Freude deutlich geworden. „Bei einem Mann, der gerade eine Operation hinter sich hatte, haben die Augen regelrecht geleuchtet“, erzählt der Pastor. Eine Frau schrieb ihm später, wie gut ihr die Feier getan habe. Durchschnittlich sieben Gläubige kamen bisher zusammen: Familie und Nachbarn. Bei Bedarf würde er aber auch mit Einzelpersonen feiern, so der Pastor.

Gastgeber können zwischen drei Uhrzeiten wählen

Wer bis einschließlich 19. Juli Gastgeber für einen sonntäglichen Gartengottesdienst werden will, dem stehen insgesamt 18 Termine zu drei verschiedenen Uhrzeiten zur Wahl: 10, 11 oder 12 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Telefon (05102) 8903002.

Erste Freiluftandacht am Freitag

Bereits am Freitag, 5. Juni, 18 Uhr, startet die Gemeinde mit ihren Freiluftandachten vor der St.-Petri-Kirche. Unter dem an der Fastenzeit orientierten, aber abgewandelten Motto „Sieben Wochen mit ...“ gestalten Regionaldiakon Gunnar Ahlborn und das Gottesdienstteam wöchentlich und bei jedem Wetter Andachten zu verschiedenen Schwerpunkten. Das Außengelände werde zwar derzeit umgestaltet, berichtet Pastor Wening, auf der Wiese vor dem Kreuz sei aber ausreichend Platz.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler