Dass es regnet, ist nicht ungewöhnlich, doch die Menge dessen, was in den vergangenen Tagen vom Himmel kam und der Untergrund auf dem Gelände des Rethener Kompostplatzes haben dazu geführt, dass die Wege derzeit nicht genutzt werden können. Laut Stadt bleibt der Platz deshalb am Sonnabend, 5. Oktober, geschlossen.

„Nach den Regenfällen sind die Wege dort für Privatautos nicht befahrbar“, heißt es in der Mitteilung. Alternativ verweist die Verwaltung auf den Abfallentsorger Aha und weitere Annahmestellen in der Region.

Weitere Grüngutannahmestellen gibt es laut Aha-Internetseite unter anderem an der Stiftungsstraße 1 in Ingeln-Oesselse, in den Pattenser Ortsteilen Jeinsen (Vardegötzer Straße 10) und Koldingen (Ruther Weg 1) sowie in Hemmingen-Ohlendorf (Bruchweg 20). Geöffnet sind diese in der Regel sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Der nächste reguläre Öffnungstermin des Kompostplatzes an der Hildesheimer Straße 305 in Rethen ist am Montag, 7. Oktober, von 7.15 bis 12 Uhr. Zudem ist dieser donnerstags von 13 bis 16 Uhr sowie jeden ersten und dritten Sonnabend eines Monats von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

