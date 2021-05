Rethen

Der Verein Rethen rockt hat der Grundschule Rethen einen neuen Basketballkorb spendiert. Anlass war ein Hilferuf des Grundschulfreundeskreises, dessen Vorsitzender Heiko Klein beim Verein nachfragte, ob die Mitglieder den defekten alten Korb reparieren könnten. „Nach der Besichtigung stand für uns schnell fest, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt“, sagt der Rethen-rockt-Vorsitzende Holger „Bullo“ Schreiber.

In Absprache mit der Schulleitung und der Stadt habe man sich daraufhin auf ein neues Modell im Wert von rund 400 Euro geeinigt und es umgehend bestellt. Die Installation hätten dann Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs übernommen, „um die höchstmögliche Sicherheit zu garantieren“, so Schreiber. Bei der symbolischen Übergabe des Sportgeräts überreichten der Vorsitzende von Rethen rockt außerdem zwei Basketbälle an Schulleiterin Emine Haydar, die sich über die Unterstützung bedankte.

Von Johannes Dorndorf