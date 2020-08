Rethen

Rethen rockt zur ersten Gemeinschaftsaktion nach der Corona-Pause auf: Am Sonnabend, 22. August, will der Verein von 10 bis 14 Uhr unter dem Motto „Rethen putzt sich raus!“ mit Einwohnern Müll im Ort sammeln. „Durch die intensivere Nutzung unseres Ortskernes durch Bürger, die aufgrund der Corona-Pandemie der Vielfältigkeit der Freizeitgestaltungsmöglichkeiten beraubt wurden sowie durch Gummihandschuhe und Gesichtsmasken, die ihrem ehemaligen Besitzer bestimmt unbeabsichtigt aus der Tasche gefallen sind, hat unser Ortskern ein wenig an seinem alten glänzenden Charme verloren“, begründet der Vorsitzender Bullo Schreiber die Aktion.

Lesen Sie mehr: Laatzens jüngster Verein Rethen Rockt wächst – und plant Neues

Anzeige

Treffpunkt ist um 10 Uhr am und auf dem Schulhof der Grundschule Rethen am Steinweg 18. Die Teilnehmer erhalten dort Einmalhandschuhe, bei Bedarf auch Einmalmasken, Müllzangen und -beutel sowie ein Lunchpaket, das unter anderem Obst und ein Getränk enthält. Anschließend werden Gruppen von maximal zehn Personen zusammengestellt. Jede davon erhält einen Einsatzplan mit einem Bereich zum Aufräumen. Auf dem Plan sind auch Punkte verzeichnet, an denen die Säcke mit dem gesammelten Müll abgestellt werden können. Diese werden am Ende der Aktion von den Mitgliedern abgeholt.

Weitere NP+ Artikel

Der Verein hofft wie bei der gemeinsamen Putzaktion 2019 im Rethener Park auf zahlreiche Teilnehmer. Diese werden wegen der Corona-Pandemie allerdings gebeten, während der gesamten Aktion die geltenden Abstandsregeln und Hygienebestimmungen einzuhalten.

Von Stephanie Zerm