Rethen

Wer hat den VW Käfer in der Leine versenkt? Das Autowrack, das Stand-up-Paddler bei Laatzen-Rethen im Fluss entdeckt hatten, wird sein Geheimnis wohl nicht so schnell preisgeben. Mit schwerem Gerät haben Spezialisten einer Fachfirma und Taucher der Feuerwehr am Freitagnachmittag versucht, den Käfer aus der Leine bei Laatzen-Rethen zu heben. Doch am Ende waren alle Mühen vergebens: Die Bergung erwies sich als schwieriger als gedacht.

Kurz nach 16 Uhr versammelten sich die Einsatzkräfte zur Lagebesprechung auf dem Feld an der Leineschleife bei Rethen, etwa 300 Meter von der B443 entfernt. Die Runde war am Freitag eilig vom Unterhaltungsverband Mittlere Leine zusammengerufen worden, denn die Zeit drängte: „Es soll am Wochenende regnen“, sagte Geschäftsführerin Melanie Salchow. Weil für die Hebung des VW Käfer schwere Fahrzeuge zum Einsatz kamen, sollte der unbefestigte Boden in Ufernähe möglichst wenig aufgeweicht sein.

Taucher sucht im trüben Wasser nach dem Fahrzeug

Kurz darauf brachten Mitarbeiter der Pattenser Transportfirma Leifheit einen Tieflader mit Ladekran in Stellung, der das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen sollte. Parallel stiegen Taucher der Stadtfeuerwehr Sehnde etwa 20 Meter oberhalb in die Leine ein, um die genaue Position des VW Käfer zu ermitteln und die Schlinge des Krans daran zu befestigen. Angesichts des trüben Wassers und der starken Strömung dauerte es allerdings, bis das Fahrzeug genau lokalisiert war. „Die Sicht beträgt nur einen Meter“, rief Taucher Christian Löhr den Einsatzkräften am Ufer zu, während er einen Tauchgang nach dem anderen absolvierte.

Um kurz nach 17 Uhr gelang es Löhr schließlich, die Schlinge des Krans am Fahrzeug zu befestigen, um es vorsichtig anzuheben. Doch weil der untere Teil des Käfers tief in die Sedimente eingegraben ist, konnte Löhr die Seile lediglich am Dach des Autos befestigen. Die stark verrosteten Metallteile hielten dem Zug des Krans allerdings nicht stand und brachen schon nach wenigen Sekunden. Für einen zweiten Versuch zerschlug der Taucher eine Scheibe des Autowracks und setzte neu an – wieder erfolglos: Der Ladekran zog lediglich einen Teil der Dachreling in die Höhe.

Neuer Bergungsversuch wäre zu aufwendig

Gegen 18 Uhr war klar, dass die Bergung gescheitert war: Dafür wäre nach Einschätzung von Benjamin Leifheit von der beteiligten Tieflader-Firma der Einsatz eines Baggers nötig, um den VW Käfer freizulegen. „Man müsste einen Riesenaufwand betreiben“, sagt auch Melanie Salchow vom Unterhaltungsverband, die die Federführung hatte.

Aus Sicht der Gewässerunterhaltung könne das Auto im Fluss liegen bleiben. Auch die Region als Untere Naturschutzbehörde habe keine Bedenken geäußert: Da das Fahrzeug offenbar schon Jahre im Wasser liege, hätten sich die üblichen Betriebsstoffe längst verflüchtigt. Auf die Bergung gedrängt hatte zuvor die Stadt Laatzen aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Ein Teil der verrosteten Dachreling: Die Originalfarbe war vermutlich Rot. Quelle: Johannes Dorndorf

Um eine Gefahr für Paddler und Boote zu minimieren, bearbeitete Löhr die Metallteile, die noch vom Autowrack abstanden, mit einem Hammer, sodass keine spitzen Dachsäulen des etwa 1,30 bis 1,50 Meter unter der Wasserlinie liegenden Autos in die Höhe ragen würden. Kurz nach 19 Uhr beendeten die Feuerwehrleute ihren Einsatz.

Wie gelangte der VW in die Leine?

So bleibt die Frage, wie der Käfer in die Leine gelangt ist, weiter unbeantwortet. Fest steht, dass das Fahrzeug bereits seit Jahren im Fluss liegen muss – es steckt nicht nur in tiefem Sand fest, sondern ist auch stark verrostet. Das gehobene Teil der Dachregelung etwa ist so stark korrodiert, dass nur noch Spuren des ursprünglich wohl roten Lacks zu sehen sind.

Stand-up-Paddler hatten das Fahrzeug am Sonntag in der Leine entdeckt und am Montag der Polizei gemeldet. Am Donnerstag suchten Mitarbeiter der Stadt und der Laatzener Feuerwehren stundenlang die Leine ab, bis sie es im trüben Wasser schließlich gefunden hatten.

Autowrack auch bei Luthe entdeckt

Erst vor Kurzem hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes ein Auto aus der Leine bei Luthe geholt. Am 8. September entdeckten dort Stand-up-Paddler einen stark verrosteten Fiat gegenüber dem Steilhang in Schloß Ricklingen. Erst beim zweiten Versuch gelang es Mitarbeitern des Wasser- und Schifffahrtsamts, den Kleinwagen zu bergen.

Funde dieser Art sind in der Leine extrem ungewöhnlich: „Ich bin seit 2012 bei Unterhaltungsverbänden, so etwas habe ich noch nie erlebt,“ sagt Geschäftsführerin Salchow. Für das Wasser- und Schifffahrtsamt ist dies ebenfalls nahezu Neuland. „Ein Autowrack aus einem Fluss zu bergen ist mir in meiner Wasserbaukarriere erst das zweite Mal passiert“, sagte ein Mitarbeiter über den Fall bei Luthe.

Niedriger Wasserstand ermöglicht die Funde

Beteiligte des Einsatzes am Freitag berichteten unterdessen, ein drittes Fahrzeug befinde im Bereich Stöcken unter Wasser. Wann und wo dieser Fund erfolgte, war bislang nicht zu erfahren.

Ein Grund für die aktuellen Funde dürfte der momentan extrem niedrige Wasserpegel der Leine sein. Steht das Wasser am Pegel Koldingen, der von Rethen einige Kilometer entfernt ist, sonst bei durchschnittlich 1,44 Metern, waren es in den vergangenen Tagen stets um die 65 Zentimeter.

Von Johannes Dorndorf