Mit dem Fahrplanwechsel ändern sich am Sonntag, 13. Dezember, mitunter Abfahrtzeiten von Bussen und Bahnen und gibt es teils neue Angebote. Die SPD in Laatzen-Rethen hat die für ihren Stadtteil relevanten Angebote in einem Faltplan zusammengefasst, der verteilt wird und ausliegt.