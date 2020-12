Rethen

Dieser Aufruf hat wahrlich Gehör gefunden: Tausende selbst gebastelte Sterne sind bis zum Wochenende bei der der Kirchengemeinde St. Petri für die Aktion „ Weihnachten in Tüten“ abgegeben worden. Zudem gingen dort 700 Abschriften der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium ein, die mit den berühmte Worten beginnt: „Es begab sich aber zu der Zeit ...“ Am Sonnabend wurden diese mit weiteren Gaben wie Kerzen und Broschüre samt Liedertexten für das Heiligabend geplante dezentrale Lichterfest vor privaten Haustüren auf 2500 Tüten verteilt.

Den ganzen Tag über waren am Sonnabend in der Grundschule 60 Helfer unter Corona-Bedingungen mit dem Packen, Tragen und Listenabgleichen beschäftigt. Im Schichtsystem und koordiniert von Diakonin Corinna Bormann packte jeweils ein Dutzend von ihnen die Tüten, die größtenteils noch am selben Tag mitsamt der jeweiligen Adresslisten von weiteren Helfern vom Schulhof abgeholt wurden. Sie werden in den nächsten Tagen allen Gemeindemitgliedern sowie anderen an der Aktion Interessierten frei Haus zugestellt.

Kinder und Erwachsene schreiben – auch aus anderen Städten

Der Kirchenvorstand sei überwältigt von der Resonanz, betonte Pastor Jens Wening. Hunderte Menschen seien an der Aktion „ Weihnachten in Tüten“ beteiligt, darunter 40 Grundschulkinder und Dutzende Kindergartenkinder. Doch auch wenn der Großteil der eingereichten Sterne und Abschriften aus Rethen stammt, auch teils weit außerhalb der Gemeinde fand die Idee Unterstützer.

So erfuhr eine Bremerin über den Facebook-Aufruf der St-Petri-Gemeinde von der Aktion. Doch nicht nur sie schrieb den 379 Wörter langen Text aus dem Lukas-Evangelium ab, auch aus Misburg erhielt die Gemeinde drei handschriftliche Exemplare und Geld von einer anonymen Spenderin. Sie habe aus der Zeitung von der Aktion erfahren und wolle nach gut überstandenen Krankheiten in ihrer Familie versuchen, jeden Tag Dankbarkeit zu zeigen, teilte sie in ihrem Begleitschreiben mit.

Jeder Text sei individuell. Es sei faszinierend zu sehen, dass hinter jedem der Texte ein einzelner Mensch steckt, jung oder alt, der sich die 20 bis 30 Minuten Zeit zum Abschreiben genommen habe, sagt Wening. Auch den Sternenbastlern sowie den vielen weiteren Helfern, die beim Organisieren, Packen und Verteilen helfen, sprach er im Namen der Gemeinde seinen Dank aus. „Das ist schon wie Weihnachten.“

Gemeinde nimmt auch nach Fristende noch Geschichten an

Zwar ist die offizielle Frist für die Abgabe von Weihnachtsgeschichten bereits abgelaufen. Weitere Abschriften würden aber noch angenommen, so Wening. Sie können in den Briefkasten an der Thiestraße eingeworfen werden und würden dann auf die derzeit noch bei der Gemeinde verbliebenen rund 350 Tüten verteilt.

Von Astrid Köhler