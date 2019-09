Die Sängerinnen Rebecca Herter und Virginia Apel treten an diesem Sonntag ab 17 Uhr in der Reihe Gertrudens Kulturladen in Gleidingen auf. Begleitet werden sie von der Pianistin Janina Koeppen. Unter dem Motto „Sweeter than Roses“ präsentiert das Trio Lieder von Purcell bis Gershwin.