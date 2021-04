Dieses Alter erreichen nur wenige Menschen: Charlotte Feldner feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag in der Seniorenresidenz in Laatzen-Rethen. Coronabedingt ist nur ein kleiner Gästekreis zugelassen.

Die am 11. April 1921 in Sachsen geborene Charlotte Feldner feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag in der Seniorenresidenz in Rethen. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv), privat