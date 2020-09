Rethen

Die Polizei sucht nach einem 82-Jährigen aus Rethen, der seit Sonnabend, 12. September, vermisst wird. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Rentner, der an Demenz leidet, am Sonnabend gegen 13 Uhr aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung an der Nelkenstraße. Er wurde seither nicht mehr gesehen. Seine Angehörigen meldeten ihn umgehend als vermisst.

Alle Suchen der Polizei und das Überprüfen möglicher Aufenthaltsorte sowie der Einsatz eines Personenspürhundes führten bisher nicht zum Erfolg, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Gesuchte heißt Camilj M. und kann sich nur mühsam mit einem Gehstock fortbewegen. Er ist etwa 1,65 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare, trägt blaue Kleidung und eine Basecap.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer (0511) 1094317 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Andreas Zimmer