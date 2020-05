Region und Landkreis wollen Radweg nach Bledeln bauen

Der Radweg zwischen dem Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse und Bledeln könnte bald Wirklichkeit werden. Nachdem sich beide Ortsräte per Resolution für eine solche Verbindung eingesetzt hatten, laufen inzwischen Abstimmungsgespräche zwischen der Region Hannover und dem Kreis Hildesheim.

Der Radweg an der Kreisstraße in Richtung Ingeln-Oesselse endet derzeit am Ortsausgang von Bledeln. Quelle: Sebastian Knoppik