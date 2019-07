Seit Langem schon wünschen sich Bürger und Politiker in Ingeln-Oesselse und dem knapp zwei Kilometer entfernten Bledeln im Landkreis Hildesheim eine sichere Radwegverbindung – bisher ohne Erfolg. Nun aber deutet sich Bewegung in der Sache an: Die Region will „vermutlich 2020“ anfangen zu planen.