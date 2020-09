Laatzen

Rund 143 Millionen Euro will die Region Hannover bis 2024 in den Ausbau und die Instandhaltung ihres Netzes an Kreisstraßen stecken. Die Regionsverwaltung hat dazu eine Prioritätenliste mit allen aktuell geplanten Projekten aufgestellt. Auch in Laatzen ist eine Reihe von Umbauten und Ausbesserungen geplant.

Eine der größeren Maßnahmen ist längst im Gange: Aktuell lässt die Region die Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen sanieren – parallel zu den Arbeiten am neuen Hochbahnsteig. Bis zum Jahresende soll die Sanierung abgeschlossen sein, der Anteil dafür beträgt 375.000 Euro. Auch an anderen Hauptverkehrsstraßen in Laatzen sind in den nächsten Jahren Arbeiten vorgesehen:

Erich-Panitz-Straße/ Hildesheimer Straße: Nach dem Umbau der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Wülferoder Straße im vergangenen Jahr will sich die Region 2021 den nächsten Abschnitt vornehmen. Bereits vorgestellt wurden vorläufige Pläne für den Kreuzungsumbau an der Abzweigung von der Hildesheimer Straße am Übergang zwischen Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte und Grasdorf. Die Kreuzung soll vor allem für Radfahrer sicherer und einfacher werden: Sie erhalten den bisherigen Entwürfen zufolge umwegfreie Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Autofahrer aus Richtung Grasdorf und Alt-Laatzen müssen sich dafür auf eine Geradeausspur beschränken. Der freie Rechtsabbieger aus Richtung Alt-Laatzen wird zurückgebaut, stattdessen gibt es künftig eine klassische Rechtsabbiegerspur. Das rund 600.000 Euro teure Projekt wurde zuletzt mehrfach verschoben.

Die Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen wird aktuell saniert. Quelle: Astrid Köhler

Erich-Panitz-Straße/Lange Weihe: Auch die Kreuzung nahe der Deutschen Rentenversicherung steht auf der Liste. Details zur Planung sind noch nicht bekannt. Laut Region soll der Knotenpunkt „hinsichtlich der Führung des nicht motorisierten Verkehrs (Fuß- und Radverkehr) optimiert und barrierefrei gestaltet werden“. Terminiert ist das auf 960.000 Euro geschätzte Projekt für das Jahr 2022.

Radweg Ingeln–Bledeln: Auch der Radweg zwischen Ingeln und Bledeln steht nun offiziell auf der Prioritätenliste. Zuletzt hatten sich die Ortsräte der beiden Orte für das Projekt starkgemacht – und stießen auf Resonanz. Die Region und der benachbarte Landkreis Hildesheim wollen das Projekt gemeinsam umsetzen, die Region plant den Baubeginn für 2024. Kostenpunkt auf Regionsseite: 370.000 Euro.

Fahrbahnerneuerungen: Geplant sind darüber hinaus einige Fahrbahnerneuerungen. Noch in diesem Jahr soll die Fahrbahndeckschicht auf der Wülferoder Straße zwischen Laatzen-Mitte und Wülfel saniert werden, einschließlich der Brücke über die B 6. Auch die Fahrbahnmarkierungen und Leitplanken werden erneuert. Die Region rechnet mit Kosten in Höhe von 220.000 Euro. Voraussichtlich 2021 ist dann die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 266 zwischen Gleidingen und Oesselse an der Reihe, im Jahr 2022 der K-266-Abschnitt zwischen Ingeln und der Regionsgrenze.

Von Johannes Dorndorf