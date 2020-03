Region kassiert Abschaffung der Straßenbeiträge – Stadt klagt dagegen

Laatzen

Seit dem 1. Januar werden in Laatzen keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben. So hatte es der Rat der Stadt im November beschlossen – eigentlich. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Region als Kommunalaufsicht den Beschluss kassiert, weil er gegen das Gesetz verstoße. Die Stadt klagt ihrerseits gegen die Entscheidung und will per Eilverfahren erreichen, dass die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) außer Kraft bleibt.

„Durch die Aufhebung der Satzung verzichtet die Stadt Laatzen auf Einnahmen, was bei der äußerst kritischen Finanzlage nicht in Übereinstimmung mit den Regelungen der Kommunalverfassung steht“, schreibt die Kommunalaufsicht in der Begründung für den drastischen Eingriff. Die Behörde verweist unter anderem auf die städtische Verschuldung, die sich bis 2023 auf 236 Millionen Euro summieren dürfte, und auf anstehende jährlichen Defizite zwischen 6,7 und 10,5 Millionen Euro. „Die Zahlen aus dem Haushalt 2020 zeigen deutlich, in welcher außerordentlich schwierigen Finanzlage sich die Stadt befindet.“

Region: Strabs-Abschaffung ist rechtswidrig

Der Rat der Stadt hatte deshalb beschlossen, die wegfallenden Straßenbeiträge ab 2021 anderweitig zu kompensieren, etwa mit einer Grundsteuererhöhung. Dies hält die Region jedoch für rechtswidrig: Kommunen müssten bei der Erzielung von Einnahmen eine bestimmte Reihenfolge einhalten – und die priorisiere Entgelte wie die Straßenausbaubeiträge gegenüber Steuererhöhungen.

Formal gesehen ist die Strabs damit wieder gültig: Sobald die Stadt eine Straße in Laatzen ausbaut, müssten die Anwohner dafür einen Eigenanteil bezahlen. Denn im Schreiben der Region an Bürgermeister Jürgen Köhne legt die Kommunalaufsicht die „sofortige Vollziehung“ ihrer Beanstandung fest.

Köhne pocht auf kommunale Selbstverwaltung

Köhne hält die Entscheidung für unverhältnismäßig: Damit werde die in der Verfassung festgeschriebene Selbstverwaltungsgarantie und die Finanzhoheit der Kommunen infrage gestellt. „Wir bekommen immer mehr Aufgaben, deren Kosten an den Kommunen hängen bleiben“, sagt Köhne und nennt als Beispiele Ganztagsbetreuung von Kindern und Schulsozialarbeit. „Politisch ist das mindestens fragwürdig.“ Allein die Gebührenfreiheit für Kindergärten und die größere Wahlfreiheit bei der Einschulung habe dazu geführt, dass die Stadt zwei zusätzliche Kindergartengruppen einrichten musste. Auch gebe es keine Regelung, laut der Kommunen überhaupt Straßenausbaubeiträge erheben müssen.

Die Stadt hat deshalb bereits am 21. Februar eine Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Zugleich versucht Laatzen per Eilantrag, die Wiederherstellung der Strabs bis zur endgültigen Gerichtsentscheidung aufzuschieben.

Straßenausbauten erst ab 2021 geplant

Anwohner von sanierungsreifen Straßen müssen sich zumindest aktuell noch keine Sorgen machen: Für 2020 hat die Stadt keine Ausbauten auf der Agenda. Allerdings will die Stadt in diesem Jahr eigentlich den Ausbau der Maschstraße und der Leinrandstraße vorbereiten, um diese 2021 und 2022 auszubauen. Nach Auskunft von Laatzens Kämmerer Stefan Zeilinger verweigert die Kommunalaufsicht deshalb bislang auch die Genehmigung des Laatzener Haushalts für 2020, der beide Vorhaben als Ermächtigung für das Folgejahr vorsieht.

Die Bedenken der Region sind nicht neu – bereits im vergangenen Jahr hatte die Behörde die Strabs-Abschaffung verhindert. Diesmal ist Laatzens Rat allerdings fest entschlossen, am Vorhaben festzuhalten: Sowohl die rot-rot-grüne-Mehrheitsgruppe als auch CDU und FDP im Rat sprachen sich im November dafür aus, den Beschluss auch gerichtlich durchzufechten. Laatzen ist die erste Kommune in der Region Hannover, die die Strabs-Abschaffung per Gerichtsbeschluss durchsetzen will.

Thematisiert wird die Strabs auch bei der heutigen Ratssitzung. Sie beginnt um 18 Uhr im Erich-Kästner-Schulzentrum.

Von Johannes Dorndorf