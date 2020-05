Aufmerksame Nachbarn haben Donnerstagvormittag in Laatzen die Feuerwehr alarmiert. In einer Wohnung piepte ein Rauchmelder. Als niemand öffnete, schaute die Feuerwehr von der Drehleiter aus in die Räume, konnte aber kein Feuer entdecken. Die Straße im Langen Feld war eine halbe Stunde lang gesperrt.