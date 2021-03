In der ersten Hybridsitzung diskutierten die Mitglieder des Rates den Haushalt für das laufende Jahr. Die Mehrheit stimmte dabei von zu Hause aus ab.

Erstmals tagte die Laatzener Ratsleute der Stadt Laatzen in hybrider Form, in Präsenz und zugeschaltet per Videokonferenz. Einhellig brachte das Gremium den Haushalt 2021 auf den Weg. Quelle: Astrid Köhler