Laatzen

Der neue Rat der Stadt ist zwar bereits gewählt, am Donnerstag, 30. September, trifft sich das Gremium jedoch noch ein letztes Mal in seiner bisherigen Zusammensetzung. Die Liste der Themen ist dabei lang: 25 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Inhaltlich geht es unter anderem um die Aufnahme geflüchteter Menschen aus Afghanistan, die die rot-rot-grüne Ratsgruppe fordert. Die Stadt solle ihre Bereitschaft dazu gegenüber dem Land anmelden.

Auch die Gestaltung eines Gedenkorts auf der Rückseite des Alt-Laatzener Ehrenmals steht am Donnerstag zur Debatte. Entschieden werden soll unter anderem auch über eine Neufassung der Baumschutzsatzung, die Sanierungen der Sportanlage Erbenholz in Rethen und des Treffs Alte Schule in Gleidingen, die Anerkennung des neuen Mietspiegels und die Auflösung der Laatzener Bildungsstiftung.

Die Sitzung ist öffentlich, sie beginnt um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule. Der neu gewählte Rat wird sich am Donnerstag, 4. November, konstituieren.

Von Johannes Dorndorf