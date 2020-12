Laatzen

Der Lockdown hat auch Laatzen im Griff: Die meisten Geschäfte sind zu, Schulen und Kitas laufen auf Sparflamme, Veranstaltungen sind abgesagt. Für die Politik gelten nach wie vor Ausnahmeregelungen, von denen Laatzens Ratsgremien in der Vergangenheit Gebrauch gemacht haben – die meisten Sitzungen fanden statt.

Am Donnerstagabend folgte nun eine historische Ausnahme: Erstmals tagte das wichtigste Entscheidungsgremium der Stadt in halber Besetzung. „Wir haben erstmals in unserer Geschichte eine verkleinerte Ratssitzung“, sagte der Vorsitzende Bernd Stuckenberg zu Beginn. Die Mehrheitsverhältnisse blieben freilich gewahrt: So schickten die beiden großen Ratsgruppen jeweils nur die Hälfte der Mitglieder in die Sitzung. Ansonsten sorgten eine kurze Sitzungsdauer von einer Stunde, Maskenpflicht und viel kühle Zugluft dafür, die Ansteckungsgefahr zu mindern. Hauptgrund für das Festhalten am Sitzungstermin war die wichtige Haushaltseinbringung für den Etat 2021.

Von Johannes Dorndorf