Randalierer brechen Scheiben aus Bücherschrank in Ingeln-Oesselse heraus

Ingeln-Oesselse

Seit 2012 können Menschen in Ingeln-Oesselse Bücher in einem wetterfesten und öffentlichen Schrank tauschen, der an der Hauptstraße nahe dem Eingang zum Friedhof steht. In der vergangenen Woche aber wurde die einst 4000 Euro teure Sonderanfertigung beschädigt. Unbekannte haben mehrere Verschlussklappen herausgerissen und auf den Bürgersteig geworfen. Die AWO-Vorsitzende Gisela Sydekum, die den Inhalt regelmäßig kontrolliert, entdeckte den Schaden am Ostersonnabend und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung.

„Der Bücherschrank wurde seinerzeit von der AWO Ingeln-Oesselse angeschafft, um den Mitbürgern den Weg zur Bücherei zu ersparen“, erklärt Sydekum. Er sei auch stets gut angenommen worden. „Jetzt kostet es wieder Geld und Mühe, um den Schrank reparieren zu lassen.“ Bleiben der oder die Täter unentdeckt, müsse die AWO die Reparaturkosten für die kaputten Rahmen zahlen. Geschätzter Schaden: rund 200 Euro. Immerhin könne der Schrank vorerst weiter genutzt werden, hieß es von der AWO.

Zur Galerie Seit dem 6. November 2012 gibt es den Bücherschrank in Ingeln-Oesselse offiziell. In der vergangenen Woche wurden mehrere Verschlussklappen gewaltsam herausgerissen.

Möglichen Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich im Kommissariat in Laatzen zu melden unter Telefon (0511) 1094315.

Von Astrid Köhler