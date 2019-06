Eine Kunstgruppe der Albert-Einstein-Schule (AES) in Laatzen will die Trafostation in den Gedenkort für die vertriebenen und ermordeten jüdischen Gemeindemitglieder umgestalten. Ihr auf einem Text der Lyrikerin Rose Ausländer basierender Entwurf wurde nun im Ortsrat vorgestellt – und erhielt sehr viel Lob.