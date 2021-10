Gleidingen

Posaunen werden schon in der Bibel erwähnt, doch haben diese frühen, zumeist aus Tierhorn hergestellten Instrumente wenig mit jenen gemein, die – aus Zugtrompeten entwickelt – heutzutage gespielt werden. Wie vielfältig die Blechblasinstrumente sind und wie schön neben Barock- und Klassikmusik auch Jazz- und Popstücke darauf klingen, zeigt das Posaunenquartett „Windstärke 4“ bei seinem Konzert am Sonntag, 10. Oktober, in Gleidingen.

Musiker der Musikhochschule Hannover

Die Gruppe besteht aus ehemaligen oder aktuellen Studierenden der Hochschule für Musik in Hannover und folgt einer Einladung von Gertrudens Kulturladen. Ursprünglich hätte das Quartett bereits 2020 in der Kirche auftreten sollen, doch der schon ausgemachte Termin habe wegen Corona abgesagt werden müssen, teilte Carsten Senk von Gertrudens Kulturladen mit.

Bei dem nun kurzfristig ausgemachten Nachholkonzert stehen Werke von Anton Bruckner, George Gershwin, Giacomo Puccinie und anderen auf dem Programm. Das Quartett, das auch unter dem Namen „Antaris“ spielt, besteht aus drei studierten Musikern: Sebastian Voß, dem Solo-Posaunisten im Heeresmusikkorps, Oliver Rücklicke und dem freischaffender Bassposaunisten und Lehrbeauftragten der Musikhochschule, Hannes Dietrich. Die Jüngste im Bunde ist die gebürtige Ukrainerin Polina Tarasenko, Jahrgang 2001, die bereits zahlreiche Preise gewonnen hat – unter anderem den Internationalen Posaunen-Wettbewerb im Elsass – und aktuell an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover studiert.

2G-Regel und Maskenpflicht

Zu der Veranstaltung am Sonntag ab 17 Uhr in der St.-Gertruden-Kirche, Hildesheimer Straße 560, haben nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis Zutritt (2-G-Regel). Bis zum Sitzplatz muss zudem eine Maske getragen werden. Der Eintritt zu dem Konzert ist wie immer frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Von Astrid Köhler