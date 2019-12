Das Fons-Vitae-String-Quintett um die 20-jährige Laatzenerin Marta Gadzina tritt am Nikolaustag in der St.-Marien-Kirche in Grasdorf auf. Ab 18 Uhr spielen die jungen Musiker Werke von Vivaldi, Dvorak und Piazzolla. Der Eintritt ist kostenlos.