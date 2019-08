Klassik, Kletzmer und neue Musik: Rund 90 Zuhörer sind am Sonnabend zum Benefizkonzert des Polizeiorchesters in die Laatzener Immanuelkirche gekommen. Den Erlös von rund 1000 Euro wollen die Organisatoren vom Lions Club Hannover-Expo der Arbeit in der Kita St. Mathilde zukommen lassen.