Laatzen-Mitte

Die meisten Autofahrer halten sich an die Geschwindigkeitsvorgaben, aber eben nicht alle. Bei Kontrollen entlang der Erich-Panitz-Straße haben die Beamten des Laatzener Kommissariats am Montag 34 Verstöße festgestellt. Der negative Spitzenreiter war innerorts mit Tempo 74 unterwegs.

Von zwei Punkten aus hat die Polizei – mit Pausen – in der Zeit von 7 bis 12.30 Uhr kontrolliert. Auf Höhe des Baumarktes Bauhaus nahmen sie mit dem Lasermessgerät den Straßenabschnitt in Fahrrichtung Süden ab der Expo-Fußgängerbrücke ins Visier. Dort wurden am Vormittag 14 Autofahrer angehalten und auf den angrenzenden Parkplatz gewunken. Auf Höhe des Rewe-Marktes nahe der Langen Weihe wurden weitere 20 Autofahrer gezählt, die zu schnell unterwegs waren.

Vier Fahrer sind über 20 km/h zu schnell unterwegs

Die Polizei hat am Montag das Tempo von Autofahrern entlang der Erich-Panitz-Straße kontrollier wie hier auf der Höhe von Bauhaus. Quelle: Astrid Köhler

Die meisten Verstöße bewegten sich laut Polizei im Verwarngeldbereich wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen von 11 bis 19 Kilometern pro Stunde. Bei vier Fahrern allerdings standen abzüglich der Toleranzgrenze 20 Kilometer pro Stunde und mehr als innerorts erlaubt auf dem Tacho. Sie müssen 80 Euro Strafe sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25 Euro zahlen und bekommen außerdem einen Punkt.

Die Polizei hat weitere Kontrollen in Laatzen angekündigt.

Von Astrid Köhler