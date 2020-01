Leichenwagen hat Panne: Autofahrer auf B6 reagieren besorgt

Gleidingen

Was Hunderte Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 6 zwischen Gleidingen und Rethen zu sehen bekamen, weckte auf den ersten Blick schreckliche Assoziationen. In Fahrtrichtung Norden standen ein Leichenwagen und zwei Polizeifahrzeuge mit Blaulicht am Straßenrand. Außerdem liefen mehrere Uniformierte in dem benachbarten Graben nahe einem Feld umher. Die Erklärung indes ist harmlos: Es gab eine Autopanne.

Es habe unheimlich gewirkt und ausgesehen, als würden die Beamten etwas suchen, schildert eine Autofahrerin das Bild, das sich ihr gegen 16 Uhr bot. Auch der stellvertretende Gleidinger Ortsbrandmeister André Oestreich wurde beim Vorbeifahren Zeuge der Szene: „Es sah zunächst aus wie ein Unfall, aber ohne Unfallwagen.“ Die Feuerwehr habe auch keine Meldung erhalten. Die B 6 war indes in beide Richtungen befahrbar.

Polizei kommt zufällig vorbei und hilft

Die Polizei in Laatzen und die Direktion in Hannover wussten ebenfalls nichts von einem Einsatz oder Unfall zu berichten, konnten aber schnell Entwarnung geben. Ein Leichenwagen habe auf dem Weg von einem Krematorium im Landkreis Hildesheim in Richtung Hannover vermutlich Öl verloren und sei gegen 15.30 Uhr zwischen Gleidingen und Rethen stehen geblieben, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Eine Zivilstreife aus der benachbarten Polizeidirektion Göttingen sei zufällig vorbeigekommen und haben geholfen. Ein weiteres Einsatzfahrzeug habe dann gezielt nach der Ölspur Ausschau gehalten, die eine Gefahr für den übrigen Verkehr dargestellt hätte. Gefunden wurde letztlich wohl nichts.

