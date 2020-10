Rethen

Bei einem nächtlichen Zusammenstoß zweier Autos auf der Hildesheimer Straße in Rethen ist ein Wagen ins Gleisbett der Stadtbahn geschleudert worden. Der 35-jährige Unfallfahrer aus Laatzen flüchtete, noch während die Polizei den Unfall aufnahm. Der Fahrer und Beifahrer im anderen Auto kamen mit leichten Verletzungen davon.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der 35-jährige Fahrer in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz C180 aus Laatzen kommend in Richtung Süden unterwegs, als er in einer Rechtskurve in der Nähe des Bahnhofs die Kontrolle über sein Auto verlor. Es stieß gegen einen Bordstein, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Citröen C4 zusammen. Darin saßen der 25-jährige Fahrer aus Sarstedt und sein 26 Jahre alter Beifahrer aus Laatzen. Beide wurden leicht verletzt.

„Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes von der Straße und kam im angrenzenden Gleisbett der Stadtbahn zum Stillstand“, sagt ein Sprecher der Polizei. „Während der Unfallaufnahme gelang es dem 35-Jährigen, sich unbemerkt zu entfernen.“ Er habe plötzlichen Lärm in dem Gebiet für seine Flucht genutzt, so der Sprecher.

Der 35-Jährige ist weiterhin nicht auffindbar. Die Polizei hatte bereits seine Personalien aufgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,86 Promille. Schon ab 1,1 Promille ist die sogenannte absolute Fahruntüchtigkeit im Auto erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu verursachen, ist dann zehnmal höher als im nüchternen Zustand.

Unfall in Rethen : Polizei sucht Zeugen

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 23.000 Euro. Während das Auto aus dem Gleisbett geholt wurde, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Hildesheimer Straße. Die Stadtbahnspur in Richtung Hannover war gesperrt.

Acht Mitglieder der Ortsfeuerwehr Rethen eilten mit zwei Fahrzeugen zu dem Unfall. „Die Batterien der Fahrzeuge wurden abgeklemmt und die Gullys gegen auslaufende Flüssigkeiten mit Bindemittel gesichert“, erläuterte Gerald Senft, Sprecher der Stadtfeuerwehr. Außerdem stellte sie den Brandschutz sicher.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. Die Telefonnummer lautet (0511) 1091888.

