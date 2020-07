Am Wochenende haben Unbekannte rund ein Dutzend in Laatzen-Mitte geparkte Wagen beschmiert. Dabei hinterließen sie sogenannte Tags auf den Seitenscheiben. Mehrere der betroffenen Autobesitzer wandten sich an die Polizei und erfuhren: Weil kein Straftatbestand erfüllt ist, wird auch nicht ermittelt.